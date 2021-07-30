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Через негоду знеструмлені понад 350 населених пунктів у 13 областях

У Київській області без світла залишилися 102 населені пункти, на Буковині - 71.

Через негоду знеструмлені понад 350 населених пунктів у 13 областях
Ілюстративне фото
Фото: dsns.gov.ua

Унаслідок негоди (пориви вітру, дощ, гроза) без електропостачання станом на ранок 30 липня залишалися 353 населені пункти в 13 областях.

Про це свідчать оперативні дані Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У Київській області було знеструмлено 102 населені пункти, у Чернівецькій - 71, у Чернігівській - 39, у Хмельницькій - 28, у Дніпропетровській - 21, у Донецькій - 20, у Житомирській - 20, у Кіровоградській - 13, у Запорізькій - 12, у Сумській - 10, у Черкаській - 9, у Луганській - 6, у Херсонській - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли, внаслідок потужного урагану 29 липня в Чернівцях було затоплено вулиці, повалено дерева, знеструмлено будинки.

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