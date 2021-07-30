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​За добу на Донбасі сталося дев'ять обстрілів, втрат немає

З ночі обстрілів не було. 

​За добу на Донбасі сталося дев'ять обстрілів, втрат немає
Фото: EPA/UPG

За добу, що минула, в районі бойових дій на Донбасі сталося дев'ять обстрілів. Втрат серед військових Об'єднаних сил не було.

Про це повідомляється в ранковому зведенні пресцентру ООС.

29 липня зафіксовано обстріли біля Широкиного (міномети 120 мм і 82 мм), Водяного (міномети 120 мм), Шумів (міномети 82 мм, стрілецька зброя), Південного (міномети 82 мм), Авдіївки (підствольні гранатомети, стрілецька зброя), Золотого-4 (кулемети), Новотошківського (кулемети, стрілецька зброя), Зайцевого (дистанційне мінування ПОМ-2).

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.

З ночі обстрілів не було.

Військові запевнили, що ситуація на фронті контрольована.

Нагадаємо, що у п'ятницю в Донецькій області буде засідати Рада національної безпеки і оборони України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

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