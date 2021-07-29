Водій легківки виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою.

Фото: facebook.com/cherkasypolice

Чоловік, жінка та їхня 12-річна дитина загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка" у Черкаській області.

Аварія сталася приблизно о 09:00 неподалік села Мала Севастянівка Уманського району, інформує пресслужба поліції Черкащини.

За попередньою інформацією, 40-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.

Від отриманих травм водій та пасажири легкового авто загинули на місці аварії, серед загиблих 12-річна дівчинка.

Фото: facebook.com/cherkasypolice

За даними Mukachevo.net, у цій ДТП загинув старший оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Сергій Савчук та його дружина і донька. В поліції Закарпатської області виданню підтвердили цю інформацію.

Як повідомляли, пізно вночі 27 липня на автодорозі "Київ-Одеса" рейсовий автобус "Київ - Кишинів" зіткнувся з вантажівкою. Одна людина загинула, шестеро, серед яких дитина, постраждали.