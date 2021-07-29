Wizz Air Hungary почала виконувати польоти над Чорним морем під відповідальністю України

Авіакомпанія Wizz Air Hungary з 28 липня почала виконувати польоти в Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ) над відкритими водами Чорного моря під відповідальністю України.

Про це повідомив голова "Украероруху" Андрій Ярмак.

"Безпека польотів та якісні аеронавігаційні послуги, підтверджені європейським і американським регуляторами з безпеки авіації, найкоротші маршрути, зменшені час польоту та витрати на паливо. Це ті переваги використання повітряного простору під відповідальністю України, які отримують користувачі повітряного простору! Сподіваюся, що цю естафету підхопить Wizz Air UK!" - написав він у фейсбуці.

За словами Ярмака, Wizz Air Abu Dhabi, дочірня компанія Wizz Air Hungary, також виконує польоти в Сімферопольському РПІ над Чорним морем під відповідальністю України.

Нагадаємо, міжнародні рейси не здійснюються в Крим з 2014 року. Це пов'язано із санкціями, введеними після окупації півострова Росією. Аеропорт "Сімферополь" обслуговує зараз рейси тільки з містами країни-агресорки.