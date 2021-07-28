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Частина Рівного залишилася без світла через пожежу на трансформаторі

Наразі пожежу ліквідовано. Бригади Рівнеобленерго проводять заходи щодо відновлення електропостачання. 

Фото з місця події
Фото: ДСНС
Фото з місця події

Внаслідок пожежі на трансформаторній підстанції у Рівному частину обласного центру було знеструмлено.

Про це повідомляє ДСНС.

“28 липня о 20:00 у м. Рівне по вул. Млинівська на території трансформаторної підстанції виникла пожежа в окремо розташованому трансформаторі, внаслідок чого знеструмлено частину міста”, - йдеться у повідомленні.

Наразі пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Бригади Рівнеобленерго проводять заходи щодо відновлення електропостачання. 

До гасіння пожежі було залучено 30 людей та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, на Чернігівщині 25 липня внаслідок пожежі згоріли 55 гектарів пшеничного поля. Жертв і постраждалих немає.

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