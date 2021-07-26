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На Чернігівщині згоріли 55 га пшеничного поля

Причина загоряння встановлюється. 

Біля села Хомине, що в Ніжинському районі Чернігівської області, внаслідок пожежі 25 липня згоріли 55 гектарів пшеничного поля. Вогонь спалахнув на полі фермерського господарства "Промінь", пише "Суспільне" з посиланням на речника ДСНС в Чернігівській області Олександра Івченка.

Згоріли 55 га зернової культури та 10 га сухої рослинності. 

Фото: Суспільне

Жертв і постраждалих немає, причина пожежі та масштаб збитків встановлюються.

"На гасіння залучалися 13 людей та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки", – повідомив Івченко. 

Фото: Суспільне

Нагадаємо, що вчора також загорілося пшеничне поле на Сумщині. Пожежу вдалося локалізували на площі до 5 га пшениці та 200 кв. м. залишків сухої рослинності, тим самим врятувавши пшеничне поле, площею 90 га. 

За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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