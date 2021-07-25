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Український військовий отримав сьогодні поранення

Стан здоров'я - середньої важкості.

Український військовий отримав сьогодні поранення
Фото: cow.org.ua

У неділю, 25 липня у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” у зоні бойових дій на Донбасі окупанти поранили українського військовослужбовця.

Військовий зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я - середньої важкості.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня у шпиталі у Харкові помер військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь. Боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.

19 липня у дніпропетровській лікарні помер військовий, якого 15 липня поранили на Донбасі російські найманці. Під час ворожого обстрілу Олександр Горбенко отримав опіки 80% тіла.

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