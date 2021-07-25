У понеділок в Україні без опадів, температура до + 31

Дощі лише на крайньому Заході країни.

У понеділок, 26 липня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни подекуди короткочасний дощ, гроза.

Про це пише interax.com.ua з посиланням на Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°; удень 26-31°.

У Києві в понеділок без опадів; температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

У вівторок, 27 липня, в західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; на решті територій без опадів.

Вітер східний, південно-східний із переходом у західний і південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-20°, удень 27-33°, на півдні місцями до 35°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 27-29°.

Нагадаємо, глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та ще більш масштабніші повені в найближчі десятиліття.