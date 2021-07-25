На Кіровоградщині у місцевому ставку втопилися дві дівчинки

На Кіровоградщині у місцевому ставку потонули 8-річна та 7-річна дівчинки. Про це повідомили рятувальники.
Надзвичайна подія трапилась 24 липня у с. Коротяк.
За попередньою інформацією, діти перебували біля водойми та в якийсь момент зникли з поля зору дорослих.
О 16:00 місцеві мешканці підняли тіло першої дитини, о 22:00 водолази ДСНС знайшли та підняли тіло другої дівчинки.
Рятувальники закликають відпочивальників:
слідкуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте про небезпеку водяної стихії;
завжди призначайте відповідального дорослого, який буде наглядати за дітьми біля води;
не втрачайте пильність, відволікаючись на будь-яку іншу діяльність (читання, ігри, розмови по телефону тощо);
не вживайте алкогольні напої під час відпочинку з дітьми біля басейнів та водойм;
якщо малолітня дитина хоче поплавати, її завжди повинен супроводжувати дорослий;
навчіться надавати домедичну допомогу;
одягайте на малечу рятувальні жилети, зокрема, під час прогулянок на човнах, ігор у воді тощо;
не дозволяйте дітям довго перебувати під водою, затримавши дихання;
купатися можна лише у спеціально відведених місцях;
дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити глибше, ніж до поясу, у воду;
не використовуйте для плавання не призначені для цього засоби та будьте дуже обережні з надувними матрацами.
Нагадаємо, з початку року на водних об’єктах України загинули 866 людей, з яких 94 – діти.