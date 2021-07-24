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Ввечері можуть обмежити вхід на трьох станціях київського метро

Станції можуть закрити через футбольний матч.

Ввечері можуть обмежити вхід на трьох станціях київського метро

У суботу, 24 липня на трьох станціях київського метро можливі обмеження на вхід через проведення футбольного матчу на НСК “Олімпійський”.

Про це повідомили у КМДА.

О 19:30 відбудеться футбольний матч між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Інгулець» (смт. Петрове).

Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій: “Палац спорту”, “Олімпійськ”, “Площа Льва Толстого”.

Нагадаємо, 24-25 липня у Києві обмежать рух транспорту через спортивні змагання “70.3 Триатлон Кубок Києва 2021”.

У суботу, 24 липня до 22:00 будуть перекриті Контрактова площа, вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської), Поштова площа (причал № 2-10) і вул. Труханівська.

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