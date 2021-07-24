24-25 липня у Києві обмежать рух транспорту через спортивні змагання “70.3 Триатлон Кубок Києва 2021”.

Про це повідомили у Київраді.

Контрактову площу, вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) і Поштову площу (причал № 2-10) перекриють із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня.

24 липня із 16:00 до 20:00 перекриють вул. Труханівська.

25 липня рух буде перекрито на таких областях:

вул. Труханівська – із 7:00 до 15:30;

вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 15:30;

Боричів узвіз – із 07:00 до 15:30;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 15:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30;

поворот з мосту Метро на Набережне шосе (у бік Подолу) – 07:00 до 13:30;

поворот з мосту Патона на Набережне шосе (у бік Подолу) – 07:00 до 13:30;

поворот з вул. Електриків на вул. Набережно-Рибальську – із 07:00 до 13:30.

Рух на Набережному шосе у бік ст. м. «Видубичі», рух на вул. Набережно-Рибальській та Гаванському мосту у бік вул. Нижній та Верхній Вал обмежено не буде. Рух у цих напрямках буде відкрито у звичайному режимі.