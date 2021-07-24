Водій не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобілю за межі проїжджої частини.

Фото: поліція Луганської області

У Луганській області біля смт. Новоайдар автобус з’їхав у кювет. Шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє поліція Луганської області.

“Приблизно о 15:50 на автодорозі Н-21 “Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк” - 41 км. + 300 м. сталася ДТП за участю пасажирського автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" під керуванням 55-річного водія, який рухався з смт. Станиця-Луганська до м. Харків з шістьма пасажирами”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, рухаючись по вказаній автодорозі в напрямку Харкова, водій не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобілю за межі проїжджої частини у кювет.

Внаслідок ДТП пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалим на місці пригоди медиками та поліцейськими була надана допомога та п'ятеро з них були госпіталізовані до лікарні.

Фото: поліція Луганської області

Фото: поліція Луганської області

Фото: поліція Луганської області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, сьогодні у Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського потяга і вантажівки. Локомотив поїзда зійшов з рейок. Травми отримали троє людей.