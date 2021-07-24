У Луганській області біля смт. Новоайдар автобус з’їхав у кювет. Шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Про це повідомляє поліція Луганської області.
“Приблизно о 15:50 на автодорозі Н-21 “Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк” - 41 км. + 300 м. сталася ДТП за участю пасажирського автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" під керуванням 55-річного водія, який рухався з смт. Станиця-Луганська до м. Харків з шістьма пасажирами”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, рухаючись по вказаній автодорозі в напрямку Харкова, водій не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобілю за межі проїжджої частини у кювет.
Внаслідок ДТП пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалим на місці пригоди медиками та поліцейськими була надана допомога та п'ятеро з них були госпіталізовані до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, сьогодні у Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського потяга і вантажівки. Локомотив поїзда зійшов з рейок. Травми отримали троє людей.