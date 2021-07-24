ЄСПЛ відмовив Росії у застосуванні забезпечувальних заходів за позовом проти України
ЄСПЛ відмовив Росії у застосуванні забезпечувальних заходів за позовом проти України
На складі в Києві знайшли 368 кг героїну вартістю мільярд гривень
На складі в Києві знайшли 368 кг героїну вартістю мільярд гривень
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
У МОЗ розповіли деталі про анонсований в Україні інноваційний препарат від ковіду
У МОЗ розповіли деталі про анонсований в Україні інноваційний препарат від ковіду
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Розділяй і володарюй: навіщо "Слуги" "обрізають" МВС
Розділяй і володарюй: навіщо "Слуги" "обрізають" МВС
Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки
Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки
"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
ГоловнаСуспільствоПодії

На Луганщині автобус з'їхав з дороги, п'ятеро пасажирів госпіталізовані

Водій не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобілю за межі проїжджої частини.

Фото: поліція Луганської області

У Луганській області біля смт. Новоайдар автобус з’їхав у кювет. Шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє поліція Луганської області.

“Приблизно о 15:50 на автодорозі Н-21 “Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк” - 41 км. + 300 м. сталася ДТП за участю пасажирського автомобіля "Mercedes-Benz Sprinter" під керуванням 55-річного водія, який рухався з смт. Станиця-Луганська до м. Харків з шістьма пасажирами”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, рухаючись по вказаній автодорозі в напрямку Харкова, водій не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобілю за межі проїжджої частини у кювет.

Внаслідок ДТП  пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалим на місці пригоди медиками та поліцейськими була надана допомога та  п'ятеро з них були госпіталізовані до лікарні.

Фото: поліція Луганської області

Фото: поліція Луганської області

Фото: поліція Луганської області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, сьогодні у Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського потяга і вантажівки. Локомотив поїзда зійшов з рейок. Травми отримали троє людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також