Унаслідок обстрілу поранено жителя прифронтової Мар’їнки

У місті Мар’їнка Донецької області чоловік отримав осколкове поранення через вибух невстановленого предмета під час обстрілу міста російськими окупантами.

Правоохоронці розслідують обставини події, інформує пресслужба обласної поліції.

"До поліції Курахового надійшло повідомлення про госпіталізацію 52-річного місцевого мешканця з осколковими пораненнями різних частин тіла", - сказано в повідомленні.

Наразі потерпілого госпіталізовано. За фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

"Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік отримав сьогодні, 23 липня, о 06:45 на подвір’ї власного домоволодіння у місті Мар’їнка. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу", - зазначають у поліції.

Нагадаємо, 16 липня окупанти обстріляли селище Нью-Йорк на Донбасі. Було пошкоджено будинок і дах гаража, жителі не постраждали.

13 липня російські найманці обстріляли житлові будинки в селі Тарамчук із забороненого озброєння. Всього окупантами було випущено понад 30 снарядів, внаслідок чого пошкоджено цивільні будинки та трансформаторна підстанція.