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​НАБУ скерувало до суду обвинувальні акти у справі про 17,3 млн гривень збитків під час закупівлі квартир для Нацгвардії

Корупційну схему організували п'ятеро осіб.

​НАБУ скерувало до суду обвинувальні акти у справі про 17,3 млн гривень збитків під час закупівлі квартир для Нацгвардії
Фото: Lb.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох осіб, які організували корупційну схему закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії  квартир, непридатних для проживання.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Серед обвинувачених: начальник управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії; директор ТОВ-переможця конкурсу; адвокат, представник директора ТОВ; бенефіціар ТОВ; начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії.

За даними слідства, державним бюджетом на 2017 рік на придбання житла для військовослужбовців НГУ передбачалося понад 85,94 млн грн.

"Дізнавшись про це, у бенефіціарного власника низки юридичних осіб виник злочинний задум із заволодіння коштами Нацгвардії. До його реалізації він залучив службових осіб НГУ (членів конкурсної комісії з придбання житла для військовослужбовців) та підконтрольні йому комерційні компанії. Діючи у межах злочинної групи, вказані особи під час процедури закупівлі житла визначили необхідність у максимальній кількості квартир на території Київської області, де знаходилися квартири ТОВ", - повідомили в НАБУ.

Після цього учасники групи забезпечили участь ТОВ у конкурсі з придбання житла. У документах зазначалося, що квартири нібито готові до заселення родин військовослужбовців, однак насправді інженерні комунікації з постачання комунальних послуг не підключили, а оздоблювальні роботи виконали лише частково.

Експертиза, проведена в межах досудового розслідування, засвідчила непридатність цієї нерухомості для проживання.

"Після перемоги ТОВ у конкурсі НГУ уклала договори про придбання квартир, всупереч тому, що житло не відповідало вимогам. На підставі договорів та актів приймання-передачі квартир у 2017 році на рахунок ТОВ НГУ перерахувала понад 17,3 млн грн бюджетних коштів. Зазначена сума, відповідно до висновків експертиз, становить розмір завданих держбюджету збитків", - зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з лютого 2020 року, після передачі матеріалів провадження від Національної поліції до Національного бюро за підслідністю. На той момент слідчі органи визначили ролі лише частини учасників схеми.

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