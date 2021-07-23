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Поліція видворила в Росію "кримінального авторитета" зі списку РНБО

Проти 45-річного росіянина у травні ввели санкції. 

Поліція видворила в Росію "кримінального авторитета" зі списку РНБО
Фото: mvs.gov.ua

Національна поліція видворила в Росію "кримінального авторитета" з санкційного списку РНБО.

Про це повідомляється на сайті МВС, де його характеризують як "неодноразово засудженого громадянина РФ, якого за заслуги у кримінальному середовищі було призначено смотрящим за одним з міст Полтавщини"

Депортований росіянин є одним із майже семисот осіб, на яких було накладено персональні санкції у травні цього року.

На виконання рішення РНБО 45-річного "авторитета" у четвер, 22 липня, було примусово повернено до країни походження.

Імені чоловіка в повідомленні не вказано.

Нагадаємо, на початку червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні не залишилося жодного "вора в законі". За підрахунками РНБО, на території України перебували 111 "кримінальних авторитетів", яких внесли до санкційного списку. Потім їх лишилося 42, але і цих розраховують видворити.

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