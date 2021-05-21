Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня, котре оновлює список фізичних і юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції, зокрема його розширено "ворами в законі" й іноземцями, які є "кримінальними авторитетами".

Відповідний указ №203/2021 від 21 травня розміщено на сайті глави держави.

У списку фізичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, 674 людини. Зокрема, санкції запроваджено щодо ватажків "ДНР" і "ЛНР" Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника, а також так званого голови Криму Сергія Аксьонова.

Серед підсанкційних осіб - "вори в законі" Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодар і Сергій Олійник. Санкції запроваджено безстроково.

У списку юридичних осіб - десятків веб-ресурсів, пов’язаних з "Л/ДНР" і окупаційною владою Криму, а також 138 компаній, зокрема російські ЗМІ Перший канал, ТНТ, НТВ, Звезда і Яндекс. Санкції діятимуть три роки.

Нагадаємо, 14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців. Їхні активи буде заблоковано, їм не будуть надавати громадянство і вид на проживання, їх в'їзд в Україну буде заборонено.