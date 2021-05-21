Турчинов спростував заяву Медведчука про "уповноваження на перемовини з бойовиками"

В.о. Президента України у 2014 році, екссекретар РНБО Олександр Турчинов спростував заяву підозрюваного у держзраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука про уповноваження останнього на перемовини з бойовиками.

У пресслужбі Турчинова зазначили, що під час виконання обов'язків президента він не вів переговори ані з російськими терористичними угрупованнями, ані з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами Турчинова, на початку військового конфлікту у нього, як у голови Верховної Ради України, було дві розмови тільки з одним представником російського керівництва – головою Держдуми Наришкіним – 28 лютого та 1 березня.

"Під час цих телефонних розмов я вимагав припинити російську військову агресію проти України... Російське керівництво не визнавало мене виконувачем обов'язків президента, називаючи очільником хунти, тому між нами ніяких переговорних позицій не могло було бути в принципі", – сказав він.

Турчинов також наголосив, що жодних доручень для участі в переговорах з російсько-терористичними угрупованнями він Медведчуку не надавав.

"Навесні 2014 року у мене була зустріч з Віктором Медведчуком, якого привів до мене народний депутат України від Партії регіонів Нестор Шуфрич. Під час цієї зустрічі Віктор Медведчук повідомив мені, що Кремль вважає легітимним президентом виключно Віктора Януковича, не визнає мене керівником країни і не буде вести зі мною переговорів, тому що вважає очільником хунти, що захопила владу насильницьким шляхом, але він може передати будь-яку інформацію Путіну від мене. На що я сказав пану Медведчуку, щоб той передав Путіну, щоб Росія негайно звільнила Крим і припинила агресію проти України. Пан Медведчук перепитав: «А серйозно?». Я сказав, що це серйозно і інших пропозицій для Кремля в мене немає",– запевнив він.

Турчинов підкреслив, що ніяких переговорних повноважень, поки він виконував обов’язки президента України, Медведчук не мав.

Заяву про своє нібито уповноваження на перемовини з бойовиками з боку Турчинова і п'ятого президента Петра Порошенка Медведчук зробив перед засіданням апеляційного суду щодо зміни йому запобіжного заходу, пише УП. Медведчук, зкорема, заявив, що "вів переговори відповідно з повноваженнями, які мені були надані щодо мирного врегулювання спершу з травня місяця ще в.о. президента Турчиновим, потім уже президентом Порошенком. Я офіційно був уповноважений на ведення цих переговорів Турчиновим і Порошенком, і пізніше був уповноважений і Тристоронньою контактною групою і СБУ, яка надала мені статус спецпредставника з гуманітарних питань у ТКГ".

Нагадаємо, що минулого тижня журналісти BIHUS.info проаналізували телефонні розмови голови політради партії "Опозиційна платформа-За життя" Віктора Медведчука за 4 роки. У записах Медведчук веде розмови з терористами. Як стверджують журналісти, записи пояснюють, як на тлі Революції Гідності Медведчук "з ворога перетворився на друга Банкової та головного перемовника з окупантами, чиї інтереси насправді відстоював український переговорник та які стосунки насправді у Медведчука з Путіним".