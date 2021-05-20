Зеленський заявив про початок кінця "епохи Медведчука"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз закінчується "епоха Медведчука" - епоха корупції. Про це він сказав на пресконференції з нагоди другої річниці на посаді.

"Я в принципі вважаю, що ми зробили багато кроків уперед. Санкційна політика... я знайшов шлях через РНБО, почали працювати потужно і прокурори, і Служба безпеки України, і поліція", - зазначив президент.

Він додав, що від корупції очищуються вертикалі, вибудувані великим бізнесом, бо поки нема закону, їх не можна назвати олігархами.

"Ці вертикалі в кожній інституції, у кожному міністерстві, у парламенті, великий вплив цих людей. Я вважаю, що ми почали кінець цієї епохи", - сказав він.

Зеленський додав щодо епохи бідності, що не все від нього залежить, але він тисне на уряд, щоб збільшували пенсії і мінімальні зарплати.

"Їм непросто і зі мною, і з наповненням бюджету. Економіка повільно розвивається через ковід, але, якщо порівнювати з європейськими країнами, ми в нормальному стані. Епоха бідності закінчиться тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли держава буде діджиталізована. Все це буде", - запевнив він.

Нагадаємо, що 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів (порушення норм та правил війни). Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає. Згодом Медведчук заявив, що його справді у той день не було – він з дружиною нібито перебував у сусідній області. Медведчука відправили під домашній арешт.