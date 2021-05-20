Українці найбільше довіряють Зеленському, - соцопитування

Чверть опитаних оцінюють другий рік правління президента Зеленського на відмінно або добре.

Серед політиків, які займали посаду президента України, найвищий рейтинг довіри до чинного глави держави Володимира Зеленського. Йому довіряють 46% українців, не довіряє 51%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 травня.

Як зазначають соціологи, результати опитувань за останні три місяці демонструють стійку позитивну динаміку електорального рейтингу Зеленського.

Результати інших президентів такі: Леоніду Кучмі довіряють 36%, не довіряють 58%. Леоніду Кравчуку довіряють 36%, не довіряють 53%. Віктору Ющенку довіряють 29%, не довіряють 66%. Петру Порошенку довіряють 24%, не довіряють 75%. Віктору Януковичу довіряють 15%, не довіряють 82%.

Чверть опитаних оцінюють другий рік правління президента Зеленського на відмінно або добре, 34% – задовільно, 42% – незадовільно або жахливо. Відносно краще оцінюють другий рік каденції чинного глави держави мешканці заходу та центру, молодь, виборці Зеленського.

У порівнянні балансу довіри/недовіри на другому році президентства ситуація в Зеленського помітно краща, ніж у двох його попередників – Порошенка та Януковича.

Опитування проводили серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш ніж 2,0%.