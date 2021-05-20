Українці найбільше довіряють Зеленському, - соцопитування

Серед політиків, які займали посаду президента України, найвищий рейтинг довіри до чинного глави держави Володимира Зеленського. Йому довіряють 46% українців, не довіряє 51%.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 травня.
Як зазначають соціологи, результати опитувань за останні три місяці демонструють стійку позитивну динаміку електорального рейтингу Зеленського.
Результати інших президентів такі: Леоніду Кучмі довіряють 36%, не довіряють 58%. Леоніду Кравчуку довіряють 36%, не довіряють 53%. Віктору Ющенку довіряють 29%, не довіряють 66%. Петру Порошенку довіряють 24%, не довіряють 75%. Віктору Януковичу довіряють 15%, не довіряють 82%.
Чверть опитаних оцінюють другий рік правління президента Зеленського на відмінно або добре, 34% – задовільно, 42% – незадовільно або жахливо. Відносно краще оцінюють другий рік каденції чинного глави держави мешканці заходу та центру, молодь, виборці Зеленського.
У порівнянні балансу довіри/недовіри на другому році президентства ситуація в Зеленського помітно краща, ніж у двох його попередників – Порошенка та Януковича.
Опитування проводили серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш ніж 2,0%.