Кличко заявив про підготовку його партії до участі в парламентських виборах

Водночас мер столиці запевнив, що висуватися в президенти поки не збирається.

Партія мера Києва Віталія Кличка "УДАР" готується до участі в наступних парламентських виборах. Нині вже працює передвиборчий штаб, заявив Кличко в інтерв'ю УП.

Натомість він спростував підготовку до президентської кампанії.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб відродити наші осередки у всіх областях, щоб взяти участь на строкових чи дострокових виборів до Верховної Ради. У нас парламентсько-президентська держава, тому нам обов'язково треба представники у Верховній Раді, які представлятимуть нашу політичну силу", - заявив Кличко.

Віталій Кличко також підтвердив, що його консультує американський політтехнолог Джордж Бірнбаум, який працював на конгресних і сенатських виборах в Штатах, а також консультував прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Нагадаємо, що на позастрокових парламентських виборах 2019 року партія "УДАР" висувала кандидатів тільки на мажоритарних округах. З'їзд партії ухвалив рішення не висувати нікого за списками.