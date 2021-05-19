Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность
За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность
Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова
Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова
Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися, - Опендатабот
Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися, - Опендатабот
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
У Чернігові аграрій побудував собі мавзолей за $3 млн
У Чернігові аграрій побудував собі мавзолей за $3 млн
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается
Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
ГоловнаПолітика

До Реєстру корупціонерів у квітні внесли 520 осіб

Найбільше правопорушень стосувалися пропозиції хабаря та несвоєчасного подання декларації.

До Реєстру корупціонерів у квітні внесли 520 осіб
Фото: liga.net

Протягом квітня до Реєстру корупціонерів внесено 520 записів стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення. Найбільше правопорушень стосувалися пропозиції хабаря та несвоєчасного подання декларації.

Про це інформує пресслужба Національного агентства із запобігання корупції.

Згідно з даними НАЗК, за квітень до кримінальної відповідальності притягнули 126 людей, до адміністративної - 394-х. З них 200 депутатів місцевих рад, 24 посадовців місцевого самоврядування, 28 працівників поліції, 20 держслужбовців та ще 20 присяжних.

До адміністративної відповідальності притягнули 370 осіб за несвоєчасне подання декларації, 22-х - за порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

За корупційними статтями до кримінальної відповідальності притягнули:

  • пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди – 82 людей;
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди – 17;
  • зловживання впливом – 12;
  • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним – 7;
  • підкуп працівника підприємства, установи чи організації – 5;
  • зловживання владою або службовим становищем – 3.

За інформацією НАЗК, усього з початку року до Реєстру внесено 2 343 записи. Станом на 18 травня у Реєстрі обліковано 36 818 записів, з них 5 970 - за кримінальними корупційними правопорушеннями та 12 875 - за адміністративними.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також