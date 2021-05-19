До Реєстру корупціонерів у квітні внесли 520 осіб

Протягом квітня до Реєстру корупціонерів внесено 520 записів стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення. Найбільше правопорушень стосувалися пропозиції хабаря та несвоєчасного подання декларації.

Про це інформує пресслужба Національного агентства із запобігання корупції.

Згідно з даними НАЗК, за квітень до кримінальної відповідальності притягнули 126 людей, до адміністративної - 394-х. З них 200 депутатів місцевих рад, 24 посадовців місцевого самоврядування, 28 працівників поліції, 20 держслужбовців та ще 20 присяжних.

До адміністративної відповідальності притягнули 370 осіб за несвоєчасне подання декларації, 22-х - за порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

За корупційними статтями до кримінальної відповідальності притягнули:

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди – 82 людей;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди – 17;

зловживання впливом – 12;

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним – 7;

підкуп працівника підприємства, установи чи організації – 5;

зловживання владою або службовим становищем – 3.

За інформацією НАЗК, усього з початку року до Реєстру внесено 2 343 записи. Станом на 18 травня у Реєстрі обліковано 36 818 записів, з них 5 970 - за кримінальними корупційними правопорушеннями та 12 875 - за адміністративними.