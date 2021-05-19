Соратник Саакашвілі очолив Держінспекцію архітектури та містобудування

Кабінет міністрів на засіданні 19 травня призначив головою Державної інспекції архітектури та містобудування Семена Кривоноса, який є головою громадської організації "Офіс простих рішень та результатів".

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Кривонос виграв конкурс на зайняття посади голови ДІАМ, обійшовши 16 інших кандидатів.

Він юрист, раніше працював в команді Михайла Саакашвілі на Одеській митниці. Після того, як Саакашвілі очолив Виконавчий комітет реформ, Кривонос приєднався до його Офісу простих рішень, очоливши напрямок розробки законопроєктів.

Нагадаємо, що Державна інспекція архітектури і містобудування була створена постановою уряду у грудні 2020 року на заміну Держінспекції містобудування і Держсервісної служби містобудування. Ці два органи своєю чергою були створені замість ДАБІ.