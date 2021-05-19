Україна збереже видатки на оборону на рівні не менше 5% ВВП в 2022-2024 роках

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 14 квітня, яким Кабінету міністрів пропонується передбачити в найближчі три роки бюджетне фінансування нацбезпеки і оборони у розмірі не менше 5% від запланованого обсягу ВВП.

Указ №196/2021 опубліковано на сайті президента.

В бюджетній декларації також має бути передбачене право надання державний гарантій для повернення боргів підприємствами, які залучені до програм з підвищення обороноздатності і безпеки держави.

Рада національної безпеки і оборони пропонує Кабінету міністрів забезпечити під час підготовки проєктів законів про Державний бюджет України на 2022, 2023, 2024 роки збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог законодавства.

Для прикладу, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України були передбачені на рівні 5,93% від ВВП.

Нагадаємо, що бюджетна декларація є основою для складання проєкту державного бюджету України на наступний рік, визначаючи засади бюджетної політики й показники державного бюджету на середньостроковий період.