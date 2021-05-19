​РНБО заповнила квоту в конкурсній комісії Бюро економічної безпеки

До неї увійшли Милованов, директор НІСД і заступниця Єрмака.

Рада національної безпеки і оборони заповнила свою квоту в конкурсній комісії Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться в рішенні РНБО, яке було введене в дію указом №197/2021 президента Володимира Зеленського.

Членами комісії стали колишній міністр економіки Тимофій Милованов (зараз - радник керівника Офісу президента і в.о. гендиректора "Національного фонду інвестицій"), директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко та заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

Директора Бюро економічної безпеки, яке знаходиться в процесі формування, буде призначено на посаду Кабінетом міністрів за пропозицією конкурсної комісії.

До її складу входять три особи від РНБО, три особи від Верховної Ради (двоє за подання податкового комітету, один - за поданням правоохоронного комітету) і три особи від Кабінету міністрів.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб, а для прийняття рішень потрібно мінімум п'ять голосів.

Новий центральний орган виконавчої влади БЕБ буде займатися протидією економічним злочинам за допомогою аналітичної роботи, а не силовими повноваженнями, як нинішня податкова міліція. Але Бюро економічної безпеки отримає не тільки повноваження податкової міліції, але й функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Очікується, що це дасть СБУ змогу зосередитися на завданнях, які пов’язані з безпекою держави та контррозвідувальною діяльністю.

Нагадаємо, що закон про створення БЕБ було прийнято у січні 2021 року після багатьох років розмов про необхідність подібного органу.

Фінансову поліцію під назвою "Служба фінансових розслідувань" планували створити ще 2017 року, але реформу зупинив президент Петро Порошенко. Він хотів створити замість цього Національне бюро фінансової безпеки, але Рада цю ідею не підтримала.

У 2019-му нова влада повернулася до ідеї створення фінансової поліції, і навіть прийняла в першому читанні закон про створення Бюро фінансових розслідувань, щоб через кілька місяців його відхилити.

Після цього було прийнято рішення про створення Бюро економічної безпеки.