Кабмін переобрав п’ятьох членів наглядової ради "Нафтогазу" терміном до року

Ще один її незалежний член буде призначений після консультацій з міжнародними партнерами України.

Під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів було переобрано п’ятьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд залишається відданим подальшій реформі корпоративного управління за найкращими світовими стандартами, де чітко визначені не лише права й обов’язки, а й відповідальність за роботу", - написав прем'єр.

Він також подякував наглядовій раді за конструктивне та державницьке рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу найбільшої державної компанії.

Раніше сьогодні LB.ua повідомляв, що Кабмін має намір затвердити нові контракти з наглядовою радою "Нафтогазу". Незалежні члени наглядової ради НАК, призначені рішенням КМУ від 28.04.2021, фактично продовжать свою роботу на умовах договорів, які були укладені раніше, на термін до одного року, та до того часу, як буде проведений відкритий конкурс членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Ще один її незалежний член буде призначений після консультацій з міжнародними партнерами України і працюватиме до моменту проведення вищезгаданого конкурсу.

Нагадаємо, відповідно до корпоративних процедур "Нафтогазу", з 14 травня набуло чинності припинення повноважень п’яти з шести членів Наглядової ради - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлії Ковалів та Наталії Бойко, які оголосили про свою відставку 30 квітня. За інформацією LB.ua, всі п’ятеро членів Наглядової ради будуть знову призначені вже на початку наступного тижня терміном на 1 рік.

За інформацією співрозмовників LB.ua, 13 травня відбулась зустріч між представниками Наглядової ради НАК та очільниками Уряду та Офісу президента. На ній членам наглядової ради було запропоновано надати умови, за яких вони залишаться на своїх посадах.

Представники наглядової ради надали ці умови: продовження повноважень всіх членів наглядової ради на 1 рік з одночасним збереженням нинішнього складу правління НАК теж на 1 рік. Також серед умов - виключення зі складу наглядової ради Роберта Бенша.

Повідомлялося, що прем’єр-міністр погодився на ці умови.