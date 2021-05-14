У "Нафтогазі" повідомили про припинення повноваження п’яти з шести членів Наглядової ради, а потім видалили повідомлення

З наступного тижня вони знову можуть бути призначені на свої посади.

З 14 травня набуває чинності припинення повноважень п’яти з шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлії Ковалів та Наталії Бойко.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“П’ять із шести членів Наглядової ради НАК “Нафтогаз України” - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлія Ковалів та Наталія Бойко - 30 квітня 2021 року публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в Компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня поточного року”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, у складі Наглядової ради Нафтогазу залишається Роберт Бенш, громадянин США, який був призначений в якості представника держави у 2020 році та перепризначений Урядом наприкінці квітня поточного року.

За інформацією LB.ua, всі п’ять членів Наглядової ради НАК, повноваження яких були припинені, будуть знову призначені членами Наглядової ради вже на початку наступного тижня строком на 1 рік.

За інформацією співрозмовників LB.ua, вчора відбулась зустріч між представниками Наглядової ради “Нафтогазу” та очільниками уряду та Офісу президента Денисом Шмигалем та Андрієм Єрмаком. На ній членам наглядової ради було запропоновано надати умови, за яких вони залишаться на своїх посадах.

Сьогодні представники наглядової ради надали ці умови: продовження повноважень всіх членів наглядової ради на 1 рік з одночасним збереженням нинішнього складу правління НАК теж на 1 рік. Також серед умов - виключення зі складу наглядової ради Роберта Бенша.

За інформацією LB.ua, прем’єр-міністр погодивсяна ці умови. Зараз очікується рішення Офісу президента.

Оновлено 22:34. Через деякий час пресслужба “Нафтогазу” прибрала з сайту повідомлення про припинення повноважень членів Наглядової ради. У повідомленні, зокрема, йшлося про те, що через припинення повноважень переважної більшості її членів Наглядова рада не матиме кворуму для ухвалення необхідних рішень. Одним з варіантів вирішення ситуації пропонувалося призначення нового складу Наглядової ради НАК “Нафтогаз України”.

Нагадаємо, що 30 квітня наглядова Рада НАК "Нафтогаз України" оголосили про свою відставку у повному складі. Припинення повноважень набуває чинності 14 травня 2021 року.

Таке рішення було ухвалено після того, як Кабінет міністрів звільнив на два дні наглядову раду, щоб призначити нового керівника НАК Юрія Вітренка замість Андрія Коболєва.

Зі свого боку Кабінет міністрів запропонував членам наглядової ради "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до моменту обрання нових незалежних членів на конкурсній основі.