Національний банк України 17 травня вводить в обіг золоту пам’ятну монету "1 Гривня". Вона відтворює дизайн обігової монети “Володимир Великий” номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена князю Київському Володимиру Великому.

Про це повідомляє пресцентр НБУ.

Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети “Володимир Великий”. Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – “анциркулейтед”, маса дорогоцінного металу в чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм, гурт монети – гладкий.

Відкарбована ця золота пам’ятна монета була у 2010 році тиражем 500 штук.

На аверсі пам’ятної монети "1 гривня" розміщено: угорі – малий державний Герб України, під яким написи: Україна/Національний банк; номінал 1 (по центру), позначення металу, його проби, маси монети в чистоті Au 999,9/15,55 (ліворуч від номіналу), напис Голова та підпис В.С. Стельмаха, який очолював НБУ у 2010 році (праворуч від номіналу), ГРИВНЯ (під номіналом півколом); унизу на тлі стилізованого орнаменту у вигляді підкови – рік карбування 2010.

На реверсі монети розміщено зображення князя Володимира Великого, який тримає в правій руці хрест, а в лівій – макет Десятинної церкви, та напис Володимир Великий (угорі півколом). Художник і скульптор – Володимир Дем’яненко.

Зважаючи на ймовірність підвищеного попиту на пам’ятну монету "1 гривня", НБУ планує розпочати її реалізацію на електронних аукціонах. Це дасть можливість на прозорих та конкурентних засадах задовільнити попит клієнтів, зокрема банків, нумізматів та їх об’єднань, інших юридичних та фізичних осіб.

Перший електронний аукціон з продажу пам’ятної монети відбудеться у день її введення в обіг – 17 травня 2021 року. Його планується провести на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ" в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу. Умови участі в аукціоні будуть розміщені на офіційному сайті біржі.

На торги буде запропоновано 50 штук пам’ятних монет "1 гривня" (50 лотів – по одній монеті у футлярі в кожному лоті).

Нагадаємо, торік у травні НБУ випустив сувенірну банкноту зі срібла, що відтворює дизайн банкноти гривні номіналом 1 тис. грн зразка 2019 року.