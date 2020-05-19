Она изготовлена по дизайну банкноты номиналом 1 тыс. гривен образца 2019 года.

Национальный банк Украины 20 мая выпустит сувенирную банкноту из серебра, воссоздающую дизайн банкноты гривни номиналом 1 тыс. грн образца 2019 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, в чистоте - не менее 124,4 г размером 133 х 66 х 1,35 мм. Тираж - 300 шт. Банкноты украшены голограммой.

На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского - выдающегося ученого, одного из основателей и первого президента Украинской академии наук, созданной в 1918 году. На обратной стороне - здание Президиума Национальной академии наук.

Фото: bank.gov.ua

Отмечается, что продажа банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на универсальной торговой бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов Нацбанк сообщит дополнительно.

Нереализованные на аукционах сувенирные серебряные банкноты поозже поступят в продажу через существующие каналы реализации нумизматической продукции.

Напомним, Нацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен в октябре прошлого года. Это самый большой номинал банкнот, которые существуют в Украине.