Регионы задолжали "Укрзализныце" 500 млн гривен за перевозку льготников

Крупнейшими должниками стали Львовская и Харьковская области, а также Киев.

Местные власти задолжали "Укрзализныце" больше 500 млн гривен за перевозку льготников.

Об этом говорится на сайте компании накануне решения правительства о возобновлении пригородного железнодорожного сообщения после карантина.

"Укрзализныция" заявила, что в 2019 году уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил всего 21,8% (112,3 млн гривен), долг - 403,4 млн гривен. В первом квартале 2020 года ситуация усугубилась: компенсировали 12,8% (14,6 млн гривен), долг - 99,1 млн гривен.

Крупнейшими должниками стали Львовская и Харьковская области, а также Киев.

И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик предупредил местные органы власти, что выплата этих долгов будет "залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина".

Напомним, что "Укрзализныця" планирует возобновить движение пригородных поездов в два этапа. На первом этапе в работу вернут 745 пригородных поездов, на втором - еще 571.