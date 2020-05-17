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В первом квартале заробитчане перевели в Украину $2,9 млрд, - НБУ

Средняя сумма одного перевода - 361 доллар.

В первом квартале заробитчане перевели в Украину $2,9 млрд, - НБУ
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Объем частных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину за январь-март этого года составил более 2,9 миллиарда долларов, а из Украины за границу – почти 154 миллиона долларов.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины.

Отмечается, что непосредственно через системы перевода средств (т.е. без переводов, осуществленных на банковские счета или через карточные платежные системы или почтовые отделения) в Украину отправлены 505 млн долларов в эквиваленте или почти одна пятая поступлений. 

Уточняется, что это на 3,6% больше, чем в I квартале 2019 года. Средняя сумма одного перевода в Украину также незначительно выросла с 348 до 361 доллара США.

Через системы перевода средств 106 млн долл. США в эквиваленте отправлены за границу.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объемы выросли на 41,3%. Этот самый популярный способ обеспечил две трети от всех частных переводов из Украины. На 40% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: 447 долл. США по сравнению с 318 долл. США в I квартале прошлого года.

В НБУ также отмечают, что самые популярные "коридоры" переводов не изменились: в Украину больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ, Польши. 

Из Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США, Турцию.

Напомним, в 2019 году заробитчане перевели в Украину около $12 млрд.

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