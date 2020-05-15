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Жителей двух ЖК в Киеве предупредили об угрозе отключения света за долги

Дома считаются объектами незавершенного строительства.

Жителей двух ЖК в Киеве предупредили об угрозе отключения света за долги
Фото: bild.ua

Заместитель главы Киевгорадминистрации Петр Пантелеев предупредил об угрозе отключения электричества в десяти домах, относящихся к жилым комплексам "Патриотика" и "Статус Град". За два месяца они накопили долг в размере почти 2,5 млн гривен.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Без света могут остаться десять домов на улице Русовой (7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3), Гмыри (14-А, 16-А) и Завальной (10-Б, 10-В, 10-Г).

"Фактически, указанные жилые комплексы считаются объектами незавершенного строительства, а не введенными в эксплуатацию жилыми домами", - пояснил Пантелеев.

Они работают по временной схеме электроснабжения. Профинансировать перевод зданий на постоянную схему должен или застройщик, или владельцы квартир. "Делать это за счет средств налогоплательщиков, то есть за счет городского или государственного бюджета, - незаконно", - заявили в КГГА.

Начальница отдела по присоединению к электрическим сетям "ДТЭК Киевские электросети" Ирина Толпыго заявила, что застройщику домов на Осокорках еще в 2015 году предоставили технические условия, которые предусматривали поэтапное подключение мощностей.

"Для каждого этапа - соответствующие меры. Что касается «Патриотики», то технические мероприятия для присоединения к сети этих домов, на сегодняшний день, выполняются не в полном объеме. Для того чтобы обеспечить питание комплекса «Патриотика» и «Ппатриотика на озерах» должна быть построена подстанция 110/10 кВ «Аркада». Застройщик взял на себя такое обязательство. Но его не выполнил. Без этой подстанции обеспечить качественное и безопасное электроснабжение указанным жилым комплексам невозможно", - заявила она.

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