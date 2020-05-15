Госинспекция градостроительства создаст 8 межрегиональных управлений, - Васильченко

Глава Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Украины Юрий Васильченко рассказал о распределении межрегиональных главных управлений новосозданной Инспекции, их работу и процесс назначения руководителей. Об этом говорится в интервью «Укринформ».

«По аналогии территориальных органов Министерства юстиции Украины, я планирую создание следующих межрегиональных главных управлений ГИГ с центрами в городах: Западного (г.Ровно), Юго-Западного (г.Ивано-Франковск), Центрально-Западного (г. Хмельницкий), центрального (г.Киев), Северо-Восточного (г. Полтава), Юго-Восточного (г. Кривой Рог), Южного (г.Николаев), Восточного (г. Харьков)», - рассказал Юрий Васильченко.

По его словам, в каждом межрегиональном территориальном органе будут областные подразделения.

«Центры управлений избирались так, чтобы было удобно к ним добираться. Создание терорганов, как отдельных юрлиц, соответствует идее децентрализации, а предложенный формат позволит оптимизировать имеющиеся ресурсы и изменить подходы», - подчеркнул Юрий Васильченко.

Председатель ГИГ отметил, что сейчас прорабатывается вопрос в отношении руководителей терорганов и их работы.

«Мне хотелось бы, чтобы они были отдельным юрлицами. Почему? Так лучше для разграничения функций, определение ответственного за принимаемые решения, оперативности в работе, также проще с точки зрения их создания и контроля. Председатель ГИГ назначает руководителей и их заместителей, распределяет им бюджет - а дальше они уже сами подбирают себе сотрудников, помещения и начинают работу. И отвечать за все будут исключительно руководители. Кстати, они также могут приобретать статус и.о., чтобы пройти испытательный срок, показать себя на должности», - добавил Юрий Васильченко.

Председатель ГИГ также отметил, что сейчас идет работа над созданием сайта ГИГ. А пока о всех шагах практически в ежедневном режиме он будет сообщать на своей официальной странице в Facebook.

Напомним, распоряжением правительства от 6 мая 2020 № 488-р Юрий Васильченко назначен Главой Государственной инспекции градостроительства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок на три месяца.