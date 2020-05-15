НАБУ завершило расследование дела о коррупции в Одесском порту

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства о злоупотреблении служебным положением, которое привело к нанесению убытков Администрации морских портов Украины в размере 21,36 млн гривен.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

По версии следствия, в 2015 году пять человек, среди которых был начальник Одесского филиала АМПУ и его заместитель, подстроили закупку услуг по строительству причала в Одессе у частной компании без опыта.

В день фактического начала выполнения работ между директором этой компании и руководителем фирмы, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, существенно повысившиестоимость фрахта. Обе компании, как выяснило следствие, контролировал один человек.

В результате Одесскому филиал АМПУ пришлось заплатить победителю тендера на 21,36 млн гривен больше.

Подозреваемыми являются:

бывший начальник Одесского филиала ГП "АМПУ" - ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины;

заместитель руководителя Одесского филиала ГП «АМПУ» - ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины;

директор частной компании-победительницы закупки - ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов), ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины;

ексдиректор частной компании-арендодателя дноуглубительного каравана - ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.

Пятый подозреваемый - физическое лицо, приближенное к народному депутату Украины VII и VIII созывов. Мужчина объявлен в розыск 20 марта 2020 по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.

По данным издания "Слово і діло", фигурантами дела являются экс-начальник Одесского филиала Михаил Соколов, сотрудник филиала Алексей Калюжный, директор фирмы "Лигос УА" Алексей Лагуткин, экс-директор компании "Новые Технологии-Украина" Эдуард Самелюк и Александр Лазанюк, приближенное лицо экс-нардепа Сергея Фаермарка.