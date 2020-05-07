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Главу ГАСИ перевели на должность руководителя новой инспекции градостроения

Назначение состоялось без конкурса.

Главу ГАСИ перевели на должность руководителя новой инспекции градостроения
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на заседании 6 мая без конкурса назначил главой Государственной инспекции градостроения Украины Юрия Васильченко.

Об этом говорится в распоряжении №488.

Васильченко с 11 марта был руководителем Государственной архитектурно-строительной инспекции, которая постановлением Кабмина №218 от 13 марта ликвидируется. Вместо нее создали Государственную инспекцию градостроения, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроении и Государственную сервисную службу градостроения.

О переходе Васильченко на новую должность стало известно еще 4 мая, но тогда предполагалось, что он будет исполняющим обязанности главы ГИГ. При этом распоряжения №482 и №483, в которых это говорилось, исчезли с сайта правительства.

Скриншот сайта ГАСИ от 4 мая
Скриншот сайта ГАСИ от 4 мая

Напомним, что Васильченко работал в ГАСИ с января 2013 года. Прошел путь от начальника одного из управлений до главы ведомства.

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