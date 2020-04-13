​ГАСИ во время карантина разрешила строительство на Крещатике

Госархстройинспекция 31 марта выдала разрешение на реконструкцию с надстройкой кафе по улице Крещатик, 23-Б.

Об этом сообщило издание "Хмарочос" со ссылкой на строительный реестр.

По этому адресу, прямо напротив Киевгорадминистрации, расположен заброшенный ресторан "Гималаи". Владельцы ресторана еще с 2014 года планируют снести существующий павильон и построить вместо него по меньшей мере четыре этажа, "наполненных новой, торгово-развлекательной функцией".

На сайте компании ABC-build есть несколько вариантов, как могло бы выглядеть здание после реконструкции.

Против этих планов с самого начала протестовали жители соседнего дома, который является частью архитектурного ансамбля улицы. Они утверждали, что во время первого сооружения этого павильона рестораторы захватили их придомовую террасу, а новое строительство еще и наглухо закроет им окна.

Жители также демонстрировали письма, которые получали от застройщика. Тот уверял адресатов, что высота нового здания не будет превышать уровня их шестого этажа.

Заказчиком строительства является ООО "Олимп-ЛТД", которое принадлежит семье украинского политика и бизнесмена Михаила Бродского.

Проектировщиком оказана компания "Эдельбург Архитектс".