Коболев: цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже

"Сложно сказать, на каком ценовом уровне окажется газ летом этого года".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что цена на газ в Европе находится на рекордно низком уровне и будет снижаться еще больше.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности в пятницу.

"Мы ожидали, что ситуация, когда производители сжиженного газа обвалили летом цены до очень низкого уровня, будет повторяться еще несколько лет. И, собственно говоря, это предсказание оказалось правильным. Хотя влияние, которое сейчас имеет на энергетический рынок коронавирус, сложно переоценить. Даже сейчас мне сложно сказать, на каком ценовом уровне окажется газ летом этого года. Цена уже рекордно низкая, и мы ожидаем, что будет еще меньшей", - сказал Коболев.

По его словам, это непосредственно влияет на газовый бизнес "Нафтогаза" и снижает экономическую целесообразность добычи.

При этом Коболев предупредил, что "цикл есть цикл", и через некоторое время цена пойдет вверх.

"Это вопрос полугода, года или двух, но это точно будет происходить. Для того, чтобы газодобывающие компании могли в этот момент эффективно начать добычу, нужно сначала подготовить ресурсную базу. Нам нужно определить проблемы в разрешительной системе, системе выделения земли, системе проведения конкурсов, которые были накоплены и до сих пор не решены. Решив их, мы сможем экономически целесообразно добывать, когда цена позволит это делать", - сказал Коболев.

Сейчас на крупнейших торговых площадках Европы цены на газ находятся на минимальном уровне с 2009 года.

На стоимость газа влияют сразу несколько факторов: теплая зима в Европе, из-за которой в хранилищах газа накопились рекордные объемы; ранний старт сезона закачки газа в хранилища; падение спроса на газ, который спровоцировала остановка промышленности на карантин из-за пандемии коронавируса.