Федрезерв США запустил программу помощи бизнесу и местным властям на $2,3 трлн

Федеральная резервная система США в четверг запустила масштабную программу на $2,3 триллиона для поддержки местных администраций и малого и среднего бизнеса. Она призвана помочь американской экономике справиться с пандемией коронавируса, пишет Reuters.

ФРС сообщила, что будет через банки предлагать четырехлетние кредиты компаниям с численностью персонала до 10 тысяч сотрудников и напрямую покупать облигации штатов и более населенных округов и городов.

"Роль ФРС - обеспечить столько помощи и стабильности, сколько мы можем, в этот период ограниченной экономической активности, и наши действия сегодня помогут гарантировать, что конечное восстановление будет как можно более энергичным", - сказал глава Федрезерва Джером Пауэлл.

По его словам, роль ФРС теперь расширилась за пределы ее обычного фокуса в поддержании рынков "ликвидными" и функционирующими, чтобы помочь Соединенным Штатам получить экономическое и финансовое пространство, необходимое для устранения чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Напомним, что мировая экономика входит в сильнейший экономический кризис со времен Второй мировой войны. По прогнозу МВФ, в 170 из 180 стран-членов ожидается снижение доходов на душу населения.