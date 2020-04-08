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Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Кандидатом в президенты от демократов остается Джо Байден. 

Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США
Фото: EPA/UPG

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекратил гонку за выдвижение от Демократической партии на должность президента США. Об этом пишет CNN.

Сенатор сообщил об этом по телефону сотрудникам своей кампании. Кандидат на выдвижение получил хорошие результаты на праймериз в трех штатах. Он выдвигался до тех пор, пока в последний день февраля Байден не достиг убедительной победы в Южной Каролине, которая сплотила умеренных избирателей вокруг бывшего вице-президента. 

Сообщается, что политика Сандерса становилась все более популярной с годами, сенатор Вермонта изо всех сил пытался расширить свою собственную поддержку и стимулировать выигрышную коалицию. 

Напомним, во время так называемого супервторника Берни Сандерс победил в крупнейшем штате - Калифорнии. В то же время бывший вице-президент США Джо Байден победил как минимум в 8 штатах.

Подробнее о сенаторе читайте в материале LB.ua "Берни Сандерс. Главный американский социалист идёт в президенты". 

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