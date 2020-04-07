"ВОЗ реально все провалила", - Трамп

Президент США заявил, что ВОЗ давала неправильные рекомендации по борьбе с COVID-19.

Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос", - пообещал президент США.

Также президент США заявил, что ВОЗ давала неправильные рекомендации по борьбе с коронавирусом.

"К счастью, я не стал следовать их рекомендациям – не закрывать границу для приезжих из Китая", - говорится далее в сообщении.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

Согласно данным на утро 7 апреля, в США от COVID-19 умерли 10389 человек. Соединенные Штаты занимают третье место в мире по смертности и уступают Италии и Испании. Наибольшее число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк. Там зафиксировано 3485 смертельных случаев.

В общем коронавирус обнаружили у 368 196 жителей США, страна занимает первое место в мире по количеству зарегистрированных случаев.

По данным сайта Worldometers, количество новых случаев COVID-19 в США превышает общее количество тех, кто выздоровел. Так, за сутки коронавирус обнаружили в 19,7 тыс. человек, выздоровели за все время эпидемии 19,2 тыс. человек.