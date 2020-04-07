Карта и возможности Украины
Карта и возможности Украины
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Діти і коронавірус: чого слід очікувати батькам
Діти і коронавірус: чого слід очікувати батькам
В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины
В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Дмитрий Разумков: «Местные выборы – однозначно вызов для партии «Слуга народа»
Дмитрий Разумков: «Местные выборы – однозначно вызов для партии «Слуга народа»
В Николаеве совершили покушение на Мультика
В Николаеве совершили покушение на Мультика
Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
ГлавнаяМир

"ВОЗ реально все провалила", - Трамп

Президент США заявил, что ВОЗ давала неправильные рекомендации по борьбе с  COVID-19.

"ВОЗ реально все провалила", - Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос", - пообещал президент США.

Также президент США заявил, что ВОЗ давала неправильные рекомендации по борьбе с коронавирусом.

"К счастью, я не стал следовать их рекомендациям – не закрывать границу для приезжих из Китая", - говорится далее в сообщении.

Согласно данным на утро 7 апреля, в США от COVID-19 умерли 10389 человек. Соединенные Штаты занимают третье место в мире по смертности и уступают Италии и Испании. Наибольшее число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк. Там зафиксировано 3485 смертельных случаев.

В общем коронавирус обнаружили у 368 196 жителей США, страна занимает первое место в мире по количеству зарегистрированных случаев.

По данным сайта Worldometers, количество новых случаев COVID-19 в США превышает общее количество тех, кто выздоровел. Так, за сутки коронавирус обнаружили в 19,7 тыс. человек, выздоровели за все время эпидемии 19,2 тыс. человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также