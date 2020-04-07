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ВОЗ призвала страны мира не ослаблять карантин раньше времени

Такие заблаговременные решения похожи на утренние пробежки больных, которые еще до конца не вылечились.

ВОЗ призвала страны мира не ослаблять карантин раньше времени
Фото: EPA/UPG

Всемирная организация здравоохранения пока не имеет рекомендаций для стран по смягчению ограничительных мер для нераспространения коронавируса и призывает не ослаблять их раньше времени.

Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер, передает Reuters.

"Самое главное - не ослаблять меры слишком рано, чтобы больше не отступать", - заявил он.

Линдмаер добавил, что такие заблаговременные решения похожи на утренние пробежки больных, которые еще до конца не вылечились, и рискуют получить осложнения.

Напомним, с 4 апреля в Украине запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность. С 6 апреля вступил в силу запрет на пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты - респиратора или маски (можно самодельной).

По информации источников LB.ua, власти уже рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в апреле.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчение ради сохранения экономики.

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