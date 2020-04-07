Компания "АТБ" привезла украинским медикам из Франции оборудование для оперативной диагностики коронавируса

Областная клиническая больница имени Мечникова в Днепре сегодня получила вторую из 12 современных систем CFX96 для оперативной диагностики COVID-19, а также инфекционных заболеваний. Первая такая система экспресс-диагностики от корпорации «АТБ» была передана накануне медикам, работающим в Полтавской области. Передовое оборудование на сумму около 10 млн грн. закупила во Франции корпорация «АТБ» по просьбе Офиса Президента Украины.

«Современные системы CFX96, которые помогут оперативно диагностировать и выявлять заболевания COVID-19, в период с 6 по 17 апреля будут переданы областным лабораторным центрам и больницам в Житомире, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове, Сумах, Черновцах, Херсоне, Чернигове, Киеве и Днепре», — сообщила пресс-служба корпорации «АТБ».

CFX96 — это флагманская высокопроизводительная система, позволяющая проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ в режиме реального времени.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции и объявления общенационального карантина для корпорации «АТБ» как социально ответственного бизнеса одна из приоритетных задач — реализация благотворительных программ и проектов, направленных на всестороннюю поддержку и помощь различным слоям населения. Сегодня благодаря плодотворному сотрудничеству корпорации «АТБ» с Офисом Президента в Украину уже прибыло современное медицинское оборудование для оперативного диагностирования и выявления заболевания COVID-19. В ближайшее время оборудование будет передано областным лабораторным центрам и больницам страны», — прокомментировал Борис Марков, председатель Совета директоров и генеральный директор корпорации «АТБ».

Передовое диагностическое оборудование, закупленное корпорацией «АТБ» во Франции, не только обеспечивает безошибочную диагностику, но и позволяет делать это максимально быстро. Как рассказал главврач Областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, прибор может проводить 90–100 анализов одновременно, выдавая результаты в режиме реального времени. «Для нас очень важно, чтобы такие приборы были в больнице имени Мечникова, потому что тысячи людей, которые сегодня нуждаются в диагностике, должны знать — здесь им обязательно помогут, правильно поставят диагноз и назначат лечение», — заявил медик во время передачи оборудования.

Как сообщалось ранее, с 3 по 23 апреля корпорация «АТБ» реализует совместный с Министерством социальной политики Украины благотворительный проект по предоставлению адресной помощи представителям социально незащищенных слоев населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления. Для его реализации сеть «АТБ» выделила 100 млн грн.