Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Ровно

Женщина работала в детской библиотеке, ей был только 51 год.

В Ровно 6 апреля зафиксировали первую смерть от коронавируса SARS-CoV-2.

"Это работница детской библиотеки, которая последние дни находилась в тяжелом состоянии. Женщине был только 51 год", - говорится на сайте горсовета.

Вирус у женщины выявили еще в конце марта. Врачи больше недели боролись за жизнь больной, но спасти ее не смогли. Женщина страдала от ожирения и имела ряд хронических болезней.

Мэр Ровно Владимир Хомко в эфире "Радио Трэк" рассказал, что умершая женщина была первой пациенткой в городе.

"Всего имеем 19 больных. Восемь на амбулаторных условиях дома, остальные 11 лечатся в стационаре. За вчерашний день в стационаре прибавилось два человека", - сообщил Хомко.

Он добавил, что, по его мнению, раннее введение карантина работает, и "немного медленнее распространяется инфекция, чем могло бы быть".

"Это мое субъективное мнение, но жители относятся серьезнее к карантинным мерам. Есть много нареканий, есть много звонков, что одним не нравятся маски, другим - определение масок. Я хочу сказать, что это постановление Кабмина не безупречно, но нам нужно сосредоточиться над тем, как сделать лучше, а не искать мухи в котлетах, нам надо сделать так, чтобы пройти этот период лучше", - сказал Хомко.

Напомним, что всего за 6 апреля в Украине подтвердили семь летальных исходов от коронавирусной болезни.