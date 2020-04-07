Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
В Николаеве совершили покушение на Мультика
В Николаеве совершили покушение на Мультика
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Иранский депутат заявил, что за самолет МАУ никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности"
Иранский депутат заявил, что за самолет МАУ никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности"
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины
В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Зеленский назвал дату открытия нового корпуса "Охматдета"

Многолетнее строительство почти закончилось.

Зеленский назвал дату открытия нового корпуса "Охматдета"

В новом корпусе "Охматдета" завершили основные строительные работы. Его открытие запланировано на 1 июня.

Об этом говорится в фейсбуке президента Владимира Зеленского.

"Охматдет наконец готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей", - сообщил глава государства.

Напомним, строительство нового лечебно-диагностического центра начато в 2011 году, а осенью 2013-го было полностью приостановлено из-за отсутствия финансирования. В апреле 2015 года Кабинет министров утвердил передачу строительства нового центра на баланс Минздрава.

В 2016 году было решено разделить строительство на пусковые комплексы, чтобы ускорить работы и открыть новый центр в два этапа, а также как можно скорее запустить закупленное в 2012 году медицинское оборудование.

Первую очередь нового корпуса "Охматдета" площадью 23 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в 2018 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также