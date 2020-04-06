Фонд Порошенко передал в больницы первую партию защитных костюмов для медиков

Первая партия защитных медицинских костюмов от Фонда Порошенко и компании "Рошен", которые были закуплены и доставлены из Китая, передается в больницы в регионах Украины. Об этом говорится в фейсбуке фонда.

В частности, больницы Черновицкой области получат 1500 комплектов, города Киева - 3050 комплектов, Винницкой - 1500 комплектов, Кременчуга (Полтавская область) - 400 комплектов, Чернигова - 1050 комплектов, Белой Церкви - 700 комплектов и Броваров (Киевская область) - 600 комплектов. 200 комплектов поступят в больницы Тернопольской области, 200 - в Ивано-Франковской области. 200 комплектов уедут в Одесскую область, 150 - в Ровенскую, 150 комплектов поступит в Черкасскую, еще 100 - на Закарпатье.

"Фонд Порошенко и компания "Рошен" уже закупили 30 000 защитных костюмов для медицинских работников из Китая, и еще 100 000 закупают в Южной Корее. Их доставка ожидается в апреле", - говорится в сообщении фонда.

"Также кондитерская корпорация "Рошен" закупила 10 портативных рентген-аппаратов производства Южной Кореи. Их должны доставить в Украину через две недели. Такие аппараты дают возможность оперативно выявлять пневмонию у коронавирусных пациентов. В компании сообщили, что аппараты были заказаны еще в марте, однако из-за высокого ажиотажа на глобальном рынке оборудование их можно получить не раньше середины апреля", - отметили в Фонде Порошенко.