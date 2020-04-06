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Потери клубов Английской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса могут превысить 1 млрд фунтов

В высшем футбольном дивизионе Англии идет активная полемика о 30%-м снижении зарплат игроков.

Потери клубов Английской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса могут превысить 1 млрд фунтов
Фото: апл

В Английской Премьер-Лиге клубы пытаются убедить игроков пойти на снижение зарплат.

Футболистам АПЛ сообщили, что клубы могут потерять 1,137 млрд фунтов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает The Telegraph.

Клубы пытаются убедить игроков пойти на 30%-е снижение зарплат или отсрочку по ее выплате. Однако, как отмечает издание, это предложение вызвало решительную оппозицию со стороны профсоюза игроков и переговоры зашли в тупик.

В свою очередь, АПЛ посредством специальной презентации сообщила игрокам, что организация потеряет около 762 млн фунтов из-за отсутствия ТВ-трансляций, если сезон не будет доигран.

Еще в 200 млн фунтов АПЛ оценила потерянную прибыль в дни матчей (продажи билетов и другие сопутствующие продажи на стадионе).

Кроме того, 175 млн клубы потеряют на спонсорских контрактах.

Также на саммите клубы сообщили представителям игроков, что зарплата футболистов составляет около половины всех расходов клуба. Если игроки согласятся на снижение зарплаты или отсрочку, то клубы получат около 570 млн фунтов, что покроет почти половину общих потерь в 1,137 млрд фунтов.

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