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Роналду задумался над возвращением в мадридский "Реал" уже этим летом, - СМИ

Криштиану находится в настоящее время на карантине.

Роналду задумался над возвращением в мадридский "Реал" уже этим летом, - СМИ
Криштиану Роналду
Фото: calciomercato.com

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду всерьез задумался над возвращением в мадридский "Реал", сообщает Calciomercato.

Криштиану испытывает ностальгию по тем временам, когда выступал на "Сантьяго Бернабеу", отмечает издание.

35-летний футболист может перебраться в Мадрид уже в летнее трансферное окно – форварда не совсем устраивает его ситуация в "Ювентусе".

Напомним, Роналду играл за "бланкос" с 2009 по 2018 год, а затем перешел в туринский клуб.

Добавим, что "Ювентус" на сегодняшний день выплатил "Королевскому клубу" всю сумму за трансфер португальца – 100 млн евро плюс 17 млн – бонусов.

В текущем сезоне Криштиану забил 25 мячей в 32 матчах за "Старую синьору".

Текущая стоимость Криштиану оценивается в 60 млн евро. В тоже время нельзя забывать о зарплате самого португальца, которая составляет 31 млн евро в год.

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