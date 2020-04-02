Испанская Marca провела голосование за звание лучшего футболиста в истории

Фото: gazzetta.it

Популярное испанское издание Marca решило провести голосование среди болельщиков, за неофициальное звание лучшего футболиста в истории.

Опрос проводился по системе плей-офф.

Уже в 1/8 финала турнира вылетели венгр Ференц Пушкаш, португалец Эусебио, немец Франц Беккенбауэр, француз Мишель Платини, бразилец Роналдиньо, североирландец Джордж Бест, итальянец Пауло Мальдини и представитель Советского Союза Лев Яшин.

Фото: marca

В четвертьфинале аргентинец Лионель Месси обошел своего соотечественника Альфредо Ди Стефано, а бразилец Роналдо прошел также своего соотечественника Пеле, еще один аргентинец Диего Марадона был лучше голландца Йохана Круиффа, а португалец Криштиану Роналду набрал больше голосов, чем француз Зинедин Зидан.

Фото: marca

В полуфинале CR7 не оставил шансов Марадоне, а Лео с трудом обогнал Роналдо.

В "матче за бронзу" аргентинец в равной борьбе уступил бразильцу.

В главном финале преимущество Криштиану было подавляющим 246 тысяч голосов против 209 тысяч.