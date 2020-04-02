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УЕФА рассматривает вариант доигрыша остатка сезона в еврокубках в формате мини-турниров

А могут и вовсе завершить евросезон досрочно.

УЕФА рассматривает вариант доигрыша остатка сезона в еврокубках в формате мини-турниров
Фото: blogspot.com

Одним из вариантов, при котором все же удастся провести остаток сезона в Лиге Чемпионов и Лиге Европы может быть соревнование в формате мини-турниров, сообщает The Telegraph.

При таком регламенте оставшиеся матчи проведут в Стамбуле и Гданське, где изначально должны были пройти финалы ЛЧ и ЛЕ соответственно.

УЕФА также не отрицает, что сезон в обоих турнирах придется завершить досрочно, если это будет необходимо для завершения внутренних сезонов.

Напомним, УЕФА предоставил крайнюю дату завершения национальных чемпионатов - 3 августа.

Ранее уже обсуждался вариант, при котором решающие матчи еврокубков будут сыграны по схеме баскетбольного "Финала четырех".

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