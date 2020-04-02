Суперпоединок в UFC Нурмагомедов – Фергюсон отменен

Бой между чемпионом UFC в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в рамках UFC 24, не состоится.

Об этом заявил Нурмагомедов, при этом объяснив сложившуюся ситуацию вокруг поединка.

Боец высказался о карантине и о том, что он тоже должен его соблюдать, а не летать по всему миру. Россиянин заявил, что расстроен отменой поединка, но не может контролировать ситуацию.

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя жизнью ради боя?

Все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация непредсказуемо меняется. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место", - написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Ранее президент UFC Дана Уайт настаивал, что поединок между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля "на этой чертовой Земле".

Он добавил, что когда журналистам и болельщикам нужно будет узнать, где пройдет бой, то он обязательно скажет. Также он отметил, что его спортсмены могут не беспокоиться о своем здоровье.