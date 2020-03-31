Вратарь "Милана" рассказал о пережитых симптомах коронавируса

Вратарь "Милана" Пепе Рейна, арендованный в январе "Астон Виллой", сообщил, что у него были симптомы коронавируса.

По словам испанского голкипера, который ранее защищал цвета "Ливерпуля", ощущения во время болезни такие, будто в легких закончился воздух.

"У нас в Англии мазки делают исключительно тяжелобольным, но в моем случае сомнений не было, - приводит слова Рейны Corriere dello Sport. - Коронавирус. Я был изолирован после того, как почувствовал первые симптомы вируса. Лихорадка, сухой кашель и головная боль, которая никогда не покидала меня. Я испугался, когда у меня закончился воздух в течение 25 минут, как будто мое горло внезапно сузилось, и воздух не мог пройти".

Ни "Астон Вилла", ни "Милан" не делали никаких официальных заявлений по поводу заражения Рейны.

Пепе Рейне 37 лет.